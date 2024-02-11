Протестировано на обезьянах: назван эффективный способ борьбы с алкогольной зависимостью

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Американские ученые обнаружили эффективность генной терапии в лечении алкоголизма

1:37
Наука

Исследование проведено сотрудниками Университета штата Огайо и Национального исследовательского центра приматов штата Орегон, сосредоточившимися на исследовании эффективности генной терапии в лечении алкогольной зависимости.

Американские ученые обнаружили эффективность генной терапии в лечении алкоголизма
Фото: Openverse by spDuchamp is licensed under CC BY 2.0

Они выяснили, что длительное высвобождение человеческого глиального нейротрофического фактора (hGDNF) в мозге обезьян, ответственного за дофаминовые "пути вознаграждения", может помочь предотвратить рецидивы у пациентов с алкогольной зависимостью после периода воздержания.

Алкогольный абстинентизм часто сопровождается рецидивами, даже после лечения с использованием современных методов, таких как фармакотерапия. Это связано с тем, что длительное употребление алкоголя адаптирует дофаминергическую сигнализацию в мозге, уменьшая чувствительность рецепторов к дофамину и требуя все большего количества алкоголя для достижения желаемого эффекта, сообщает MedicalXpress.

В рамках исследования ученые использовали генную терапию для введения гена hGDNF непосредственно в мозг обезьян, с целью восстановить функцию системы вознаграждения. Результаты показали, что у животных, получивших генную терапию, значительно снизилась зависимость от алкоголя и уменьшилась потребность в его употреблении по сравнению с контрольной группой.

Эти результаты указывают на потенциал генной терапии как эффективного метода лечения алкогольной зависимости, который может помочь пациентам избежать рецидивов и восстановить нормальную функцию системы вознаграждения в мозге. Этот подход также может иметь перспективы для лечения других форм зависимости, не связанных с алкоголем.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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