Ученые обнаружили удивительную пользу взаимодействия с собакой для здоровья человека

IJP: Взаимодействие собаки и человека положительно сказывается на их здоровье

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Научные исследования продемонстрировали, что даже краткосрочное общение с собаками может оказать значительное положительное воздействие на физическое и эмоциональное состояние человека.

Фото: flickr. com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Например, результаты систематического обзора 129 исследований, опубликованные в International Journal of Psychophysiology, показали, что всего лишь пять минут взаимодействия с собакой, включая ее поглаживание и почесывание, способны снизить уровень гормона стресса кортизола в крови человека. Более того, уровень гормона любви и привязанности окситоцина увеличивается как у человека, так и у собаки во время такого взаимодействия.

Кроме того, клинические исследования, проводимые в различных странах мира, показывают многообещающие результаты в отношении воздействия собак на здоровье и благополучие людей. Например, исследование с участием 8-9-летних школьников в Англии показало, что регулярное общение с собаками помогает улучшить когнитивные способности детей, а также снизить уровень стресса.

Эксперты также отмечают, что собаки способствуют тому, чтобы их хозяева жили более осознанно и настоящим моментом, отвлекая их от повседневных забот и наставляя на примере своего внимательного и восхищенного отношения к окружающему миру. Собаки, всегда находясь в настоящем моменте и активно исследуя свое окружение, могут быть источником вдохновения для людей, побуждая их присоединиться к этому образу мышления и поведения.