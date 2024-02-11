Именно по этой причине Марс вертится быстрее из года в год

Nature: Скорость вращения Марса увеличивается на четыре миллисекунды в год

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

По результатам исследования, опубликованного в научном журнале Nature, установлено ускорение вращения Марса вокруг своей оси.

Фото: Openverse by Kevin M. Gill is licensed under CC BY 2.0

Это открытие основано на данных, собранных посадочным модулем InSight, который действовал на планете в течение четырех лет, прежде чем его солнечные батареи истощились в декабре 2022 года.

Согласно этим данным, скорость вращения Марса увеличивается примерно на 4 миллисекунды в год. Это означает, что марсианские сутки становятся немного короче. Астрофизики предполагают, что такое изменение может быть связано с несколькими факторами, включая незначительные изменения в форме планеты. Например, накопление льда на полярных шапках Марса и его освобождение на других территориях могут привести к изменению распределения массы на поверхности планеты и, следовательно, к ускорению ее вращения.

Для наглядного объяснения этого явления астрофизики прибегают к аналогии с конькобежцем, который, прижимая руки к телу, увеличивает свою скорость вращения. Точно так же, изменения в распределении массы на Марсе могут способствовать ускорению его вращения.