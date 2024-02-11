Беспощадные рептилии: обнаружена удивительная способность крокодилов, помогающая им охотиться на приматов

Французские ученые обнаружили способность крокодилов реагировать на плач детенышей приматов

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное специалистами из Лионского университета, обнаружило, что крокодилы Нила реагируют на плач детенышей приматов особым образом, улавливая малейшие оттенки и извлекая полезную информацию из эмоциональных выражений.

Фото: Wikipedia by Charles Patrick Ewing is licensed under CC BY 2.0

В экспериментах выяснилось, что эти рептилии проявляли повышенную агрессию и чаще нападали в ситуациях, когда детеныш примата оказывался в более уязвимом состоянии, таком как травма или изоляция.

Установлено, что крокодилы Нила в значительной степени реагируют на "нелинейные акустические характеристики" плача, такие как скачки частоты звука, грубость голоса или субгармоника, которые являются признаками более сильного эмоционального возбуждения, сообщает Proceedings of the Royal society B: Biological sciences.

Интересно, что исследование показало, что крокодилы Нила оказались более чувствительными к плачу детенышей приматов, чем сами родители, что может быть связано с адаптацией к жизни вблизи человеческих поселений в Африке, где такие ситуации возникали чаще. Это предполагает, что эти рептилии развили способность к анализу акустических сигналов, помогающих им успешно охотиться или защищаться от угроз в окружающей среде.

Таким образом, исследование расширяет наше понимание о восприятии звуков животными и подчеркивает значение акустической коммуникации в природе, а также может иметь практическое значение для сохранения биоразнообразия и охраны крокодиловых популяций.