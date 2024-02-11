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Именно по этой причине женщины падают с лестниц на 80% чаще мужчин

PLOS ONE: Женщины падают с лестниц чаще мужчин из-за многозадачности

1:54
Наука

Исследование, проведенное учеными с кафедры здравоохранения и кинезиологии университета Пердью в США, детально проанализировало причины, по которым женщины подвержены риску падения с лестниц в 80% случаев чаще, чем мужчины.

PLOS ONE: Женщины падают с лестниц чаще мужчин из-за многозадачности
Фото: Openverse by Jonas B is licensed under CC BY 2.0

Предыдущие исследования уже указывали на это неравенство в статистике, но новое исследование стремилось выявить конкретные поведенческие факторы, которые могут объяснить такую разницу.

В течение семестра ученые установили видеокамеры на двух внутренних лестницах в учебном заведении и записали более 2400 человек, спускающихся или поднимающихся по ним. Анализ видеоматериалов выявил восемь видов рискованного поведения на лестницах, которые могут привести к падениям и травмам, сообщает PLOS ONE.

Эти виды рискованного поведения включают:

  • Неиспользование перил.
  • Несмотрение под ноги.
  • Ношение неподходящей обуви, такой как сандалии, шлепки или туфли на высоких неустойчивых каблуках.
  • Разговоры или использование смартфонов во время движения по лестнице.
  • Несение предметов в руках.
  • Держание обеих рук в карманах.
  • Перепрыгивание ступенек.

Интересно, что мужчины и женщины проявляют разное рискованное поведение на лестнице. Мужчины, например, чаще перепрыгивают ступеньки и реже смотрят под ноги, что может привести к потере равновесия. Женщины же реже используют перила и имеют чаще занятые руки, например, носят сумки или используют мобильные телефоны во время движения по лестнице.

Эти результаты указывают на то, что многозадачность играет ключевую роль в повышенном риске падения с лестниц для женщин. Женщины, выполняя несколько задач одновременно, например, разговаривая по телефону и несущие сумку, могут быть менее внимательны к своему окружению и более подвержены риску травмирования.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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