Именно по этой причине женщины падают с лестниц на 80% чаще мужчин

Исследование, проведенное учеными с кафедры здравоохранения и кинезиологии университета Пердью в США, детально проанализировало причины, по которым женщины подвержены риску падения с лестниц в 80% случаев чаще, чем мужчины.
Предыдущие исследования уже указывали на это неравенство в статистике, но новое исследование стремилось выявить конкретные поведенческие факторы, которые могут объяснить такую разницу.
В течение семестра ученые установили видеокамеры на двух внутренних лестницах в учебном заведении и записали более 2400 человек, спускающихся или поднимающихся по ним. Анализ видеоматериалов выявил восемь видов рискованного поведения на лестницах, которые могут привести к падениям и травмам, сообщает PLOS ONE.
Эти виды рискованного поведения включают:
Интересно, что мужчины и женщины проявляют разное рискованное поведение на лестнице. Мужчины, например, чаще перепрыгивают ступеньки и реже смотрят под ноги, что может привести к потере равновесия. Женщины же реже используют перила и имеют чаще занятые руки, например, носят сумки или используют мобильные телефоны во время движения по лестнице.
Эти результаты указывают на то, что многозадачность играет ключевую роль в повышенном риске падения с лестниц для женщин. Женщины, выполняя несколько задач одновременно, например, разговаривая по телефону и несущие сумку, могут быть менее внимательны к своему окружению и более подвержены риску травмирования.
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