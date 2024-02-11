Назван "рецепт" идеально замка из песка: стоять будет долго и крепко

Daily Mail: При строительстве замка на пляже необходимо соблюдать соотношение воды и песка 1:8

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалист по осадочным горным породам из Борнмутского университета Мэтью Беннетт предоставил детальные инструкции по созданию идеального песочного замка. Вместо традиционного квадратного ведра, он рекомендует использовать либо круглое ведро, либо ведро с башенками, чтобы сохранить строительную смесь компактной.

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Основные ингредиенты "цемента" для замка включают в себя смесь из песка и воды в соотношении 8:1, а также большое количество зазубренных фрагментов ракушек. Это сочетание обеспечивает наиболее стабильную конструкцию.

Важно также учесть тип песка: для наилучших результатов необходимо использовать "угловатые" песчинки, которые лучше сцепляются друг с другом, образуя прочную структуру, в отличие от круглых песчинок, которые склонны соскальзывать и разрушать замок, сообщает Daily Mail.

При строительстве необходимо начать с сборки сухого песка, чтобы иметь возможность контролировать количество добавляемой воды. Профессор Беннетт рекомендует добавлять одну часть воды к восьми частям песка для достижения оптимального поверхностного натяжения, которое обеспечивает сцепление песчинок вместе. Слишком малое количество воды не обеспечит достаточного сцепления, а избыточное количество воды сделает конструкцию неустойчивой.

Эти рекомендации обеспечивают основу для построения долговечного и впечатляющего песочного замка, который будет радовать глаза на пляже.