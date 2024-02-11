Приложения для развития мозга: так ли они эффективны?

Ученые США обнаружили неэффективность приложений для развития мозга

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Научные исследования, включая работу профессора психологии Дэниела Симмонса и его команды из Иллинойского университета, а также ученых из Университета Пенсильвании, не обнаружили значимого влияния новомодных приложений для тренировки мозга на общие когнитивные способности.

Фото: unsplash.com by Gilles Lambert is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эти приложения, подобно видеоиграм, скорее помогают пользователям усваивать конкретные задания, чем развивать более широкие умственные навыки.

Вместо этого, традиционные методы оказываются более эффективными для улучшения когнитивных способностей. Например, изучение иностранных языков, прохождение онлайн-курсов, занятия творчеством (включая рисование, лепку, вышивание, музицирование), чтение художественной литературы, а также разнообразные виды общения, путешествия и получение новых впечатлений оказывают положительное воздействие на мозг. Новый опыт и умственные усилия способствуют формированию новых нейронных связей и увеличивают пластичность мозга, что способствует его развитию на протяжении всей жизни, сообщает Maximonline.ru.

Таким образом, хотя новомодные приложения могут представлять интересные задачи для ума, они не являются эффективным средством для развития общих когнитивных способностей. Для достижения максимального потенциала ума рекомендуется придерживаться традиционных методов развития, которые акцентируются на разнообразии и широте умственной деятельности.