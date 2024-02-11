Именно по этой причине птицы дронго научились делать свои яйца уникальными

Британские ученые обнаружили способность африканских дронго делать свои яйца уникальными

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из Великобритании, Южной Африки и Замбии, сосредоточилось на поведении и размножении африканских дронго и кукушек.

Фото: Openverse by Derek Keats is licensed under CC BY 2.0

В течение четырех сезонов размножения исследователи наблюдали за птицами на юге Замбии, в округе Чома. Они обнаружили, что дронго, хотя и являются жертвами кукушек-паразитов, развили способность различать свои яйца от поддельных.

Эта удивительная способность дронго объясняется тем, что у каждой самки есть индивидуальные метки на скорлупе яиц, которые они используют для распознавания своих потомков. Исследователи провели серию экспериментов, в которых подкладывали в гнезда дронго посторонние яйца и наблюдали за их реакцией. Оказалось, что дронго успешно отличают свои яйца от чужих, используя тайные метки на скорлупе, сообщает Proceedings of the Royal Society B.

Сравнивая яйца дронго и яйца кукушек, ученые обнаружили, что кукушки могут детально имитировать внешний вид яиц дронго, включая мельчайшие особенности расположения крапинок на скорлупе. Однако, несмотря на это, дронго всё равно способны распознавать поддельные яйца.

Эти навыки развились у дронго в результате естественного отбора, поскольку невозможность распознать поддельные яйца может привести к потере потомства и затратам на выращивание чужого потомка.