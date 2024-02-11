В XIX веке археологи обнаружили в Швейцарии железный наконечник стрелы, принадлежащий бронзовому веку. Долгое время не удавалось определить состав этого артефакта.
Современные исследования, проведенные другой группой археологов, позволили установить, что наконечник изготовлен из метеоритного железа класса IAB.
Наконечник имеет длину 39,3 миллиметра и вес 2,9 грамма, с остатками органических материалов. Исследователи определили эти остатки как березовую смолу, использованную для крепления наконечника к древку стрелы. Удивительным оказался состав метеоритного железа, который, помимо обычных компонентов — железа и никеля, включает радиоактивный изотоп алюминия — алюминий-26.
Интересно то, что состав метеоритного железа, найденного в наконечнике, не соответствует железу, обнаруженному в районе Тваннберга, который известен своими метеоритами. Дальнейшие исследования позволили ученым утверждать, что материал наконечника принадлежит к редкому классу метеоритов IAB, сообщает Journal of Archaeological Science.
Археологи сопоставили этот класс метеоритов с несколькими известными, включая чешский Богумилиц, испанский Ретуэрте де Буллаке и эстонский Каалиярв. Последний, упавший на Землю в 1500 году до н. э., считается наиболее вероятным источником материала для наконечника.
Особенно удивительным делает это открытие то, что метеорит, который стал источником материала, упал в Каали, Эстония, что находится на расстоянии 1600 километров от Майрингена в Швейцарии. Это свидетельствует о существовании обширной торговой сети в древности, возможно, сопоставимой с маршрутами торговли балтийским янтарем.
Для посадки перца лучше ориентироваться на лунный календарь.