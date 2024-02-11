Внеземная находка: как древний наконечник стрелы помог определить торговые связи в прошлом?

JAS: Обнаруженный в Швейцарии наконечник стрелы был сделан из метеоритного железа

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

В XIX веке археологи обнаружили в Швейцарии железный наконечник стрелы, принадлежащий бронзовому веку. Долгое время не удавалось определить состав этого артефакта.

Фото: Openverse by Odense Bys Museer is licensed under CC BY-SA 2.0

Современные исследования, проведенные другой группой археологов, позволили установить, что наконечник изготовлен из метеоритного железа класса IAB.

Наконечник имеет длину 39,3 миллиметра и вес 2,9 грамма, с остатками органических материалов. Исследователи определили эти остатки как березовую смолу, использованную для крепления наконечника к древку стрелы. Удивительным оказался состав метеоритного железа, который, помимо обычных компонентов — железа и никеля, включает радиоактивный изотоп алюминия — алюминий-26.

Интересно то, что состав метеоритного железа, найденного в наконечнике, не соответствует железу, обнаруженному в районе Тваннберга, который известен своими метеоритами. Дальнейшие исследования позволили ученым утверждать, что материал наконечника принадлежит к редкому классу метеоритов IAB, сообщает Journal of Archaeological Science.

Археологи сопоставили этот класс метеоритов с несколькими известными, включая чешский Богумилиц, испанский Ретуэрте де Буллаке и эстонский Каалиярв. Последний, упавший на Землю в 1500 году до н. э., считается наиболее вероятным источником материала для наконечника.

Особенно удивительным делает это открытие то, что метеорит, который стал источником материала, упал в Каали, Эстония, что находится на расстоянии 1600 километров от Майрингена в Швейцарии. Это свидетельствует о существовании обширной торговой сети в древности, возможно, сопоставимой с маршрутами торговли балтийским янтарем.