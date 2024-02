Именно по этой причине загар проявляется на коже только спустя некоторое время после солнечных ванн

Исследование, проведенное биологами из Тель-Авивского университета, раскрывает важные механизмы, лежащие в основе процесса загара.

Фото: Openverse by quinn.anya is licensed under CC BY-SA 2.0