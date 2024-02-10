Именно по этой причине загар проявляется на коже только спустя некоторое время после солнечных ванн

Израильские ученые назвали защиту ДНК от мутаций причиной позднего появления загара

Исследование, проведенное биологами из Тель-Авивского университета, раскрывает важные механизмы, лежащие в основе процесса загара.

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Ученые обнаружили, что при воздействии солнечных лучей организм человека первоочередно начинает ремонтировать поврежденные участки ДНК в клетках кожи. Этот процесс имеет высший приоритет и подавляет механизм, отвечающий за повышенную выработку меланина — естественного пигмента, который придает коже темный цвет и является основным признаком загара.

Подобное предпочтение объясняется важностью защиты генетической информации от мутаций, что является приоритетом для организма. Однако, когда организм подвергается ультрафиолетовому облучению, процесс ремонта ДНК оказывается эффективным лишь через несколько часов после облучения, что означает, что в это время организм находится в уязвимом состоянии, сообщает Journal of Investigative Dermatology.

Исследование также выявило роль двух ключевых белков — MITF и ATM — в регулировании этих процессов. MITF отвечает за координацию между механизмами ремонта ДНК и выработки меланина, в то время как ATM активирует первоочередный механизм ремонта ДНК, одновременно подавляя выработку меланина.

Эти результаты имеют важное значение для разработки новых методов защиты кожи и профилактики рака кожи, предоставляя ценную информацию о биологических процессах, происходящих при воздействии солнечного излучения на организм человека.