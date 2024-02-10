Названа еще одна причина появления лишнего веса у женщин после беременности

STM: Ученые назвали изменение ДНК одной из причин появления лишнего веса после беременности

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, опубликованное в Science Translational Medicine, выявило новый аспект склонности к накоплению лишнего веса у женщин, связанный с эпигенетической маркировкой гена, отвечающего за чувство сытости.

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Ученые проанализировали более 1100 участников, фокусируясь на "форматировании" гена прогормона, известного как проопиомеланокортин (ПОМК), который регулирует чувство сытости.

Выяснилось, что у женщин с избыточным весом (ИМТ выше 35) наблюдается увеличение количества метильных групп, связанных с геном сытости, по сравнению с участницами с нормальным весом. Метильные группы присоединяются к цитозиновым основаниям ДНК, влияя на активность генов. Ученые предполагают, что большое количество метильных групп, присоединенных к гену ПОМК, увеличивает риск избыточного веса у женщин на 44%.

Интересно, что эффект метилирования проявляется именно у женщин, и пока ученые не могут объяснить этот феномен. Тем не менее, подчеркивается, что эта связь между эпигенетической маркировкой и накоплением веса формируется на ранних стадиях беременности, влияя на последующее развитие ожирения. Однако стоит отметить, что социально-экономические факторы играют более существенную роль в увеличении риска набора лишнего веса, превышая влияние указанной эпигенетической маркировки.