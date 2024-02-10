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Названа еще одна причина появления лишнего веса у женщин после беременности

STM: Ученые назвали изменение ДНК одной из причин появления лишнего веса после беременности

1:24
Наука

Исследование, опубликованное в Science Translational Medicine, выявило новый аспект склонности к накоплению лишнего веса у женщин, связанный с эпигенетической маркировкой гена, отвечающего за чувство сытости.

STM: Ученые назвали изменение ДНК одной из причин появления лишнего веса после беременности
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ученые проанализировали более 1100 участников, фокусируясь на "форматировании" гена прогормона, известного как проопиомеланокортин (ПОМК), который регулирует чувство сытости.

Выяснилось, что у женщин с избыточным весом (ИМТ выше 35) наблюдается увеличение количества метильных групп, связанных с геном сытости, по сравнению с участницами с нормальным весом. Метильные группы присоединяются к цитозиновым основаниям ДНК, влияя на активность генов. Ученые предполагают, что большое количество метильных групп, присоединенных к гену ПОМК, увеличивает риск избыточного веса у женщин на 44%.

Интересно, что эффект метилирования проявляется именно у женщин, и пока ученые не могут объяснить этот феномен. Тем не менее, подчеркивается, что эта связь между эпигенетической маркировкой и накоплением веса формируется на ранних стадиях беременности, влияя на последующее развитие ожирения. Однако стоит отметить, что социально-экономические факторы играют более существенную роль в увеличении риска набора лишнего веса, превышая влияние указанной эпигенетической маркировки.

 
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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