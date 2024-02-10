Стало известно, в каких странах люди спят меньше всего

Scientific Reports: В коллективистских странах люди спят меньше, чем в индивидуалистических

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное сотрудниками из Южной Кореи и Великобритании, глубоко анализирует влияние социальных факторов на качество и продолжительность сна.

Фото: Openverse by Joi is licensed under CC BY 2.0

Отличительной чертой этой работы является использование цифровых данных, полученных с помощью «умных часов», что представляет собой инновационный подход к изучению сна, в отличие от традиционных методов, таких как опросы и лабораторные эксперименты.

Подробно рассматривая информацию, собранную из 11 различных стран в период с 2014 по 2017 годы, и включая данные из 19 городов с высоким уровнем использования «умных часов», исследователи выявили интересные закономерности. Они обнаружили, что время отхода ко сну варьируется в зависимости от культурных и географических особенностей каждой страны.

В частности, выяснилось, что в более развитых и коллективистски ориентированных странах люди, как правило, ложатся спать позже и спят меньше, чем в более индивидуалистических культурах. Например, жители Японии и Испании в среднем спят менее семи часов из-за высокого уровня коллективизма, в то время как жители Финляндии, с высоким уровнем индивидуализма, спят в среднем восемь часов, сообщает Scientific Reports.

Однако независимо от культурных и географических особенностей, общее наблюдение состоит в том, что женщины спят в среднем меньше, чем мужчины, во всех рассматриваемых странах.

Это подчеркивает важность учета социокультурных факторов при анализе сна и поддерживает необходимость индивидуализированных подходов к улучшению качества сна и здоровья населения.