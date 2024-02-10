Пинать мяч будет труднее: назван новый формат футбола для игры на Луне

Инженеры из Инженерно-технологического института IET (Великобритания) представили амбициозный проект проведения футбольных матчей на Луне с использованием новаторских технологий и адаптацией правил игры к экстремальным условиям космоса.
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Поле для игры будет создано с помощью метода лазерного спекания, который превратит участок лунной поверхности в ровную бетоноподобную площадку. Поле будет занимать значительно меньше места, чем традиционное земное футбольное поле, и будет ограничено сетчатыми бортами с крышей, чтобы предотвратить уход мяча в открытый космос из-за отсутствия гравитации.
Футболисты будут играть в специальных скафандрах, адаптированных к лунной среде. Эти скафандры будут обеспечены системами жизнеобеспечения, охлаждения и контроля за температурой, чтобы обеспечить комфорт и безопасность игроков в условиях космоса.
Мяч также будет специально разработан для игры на Луне. Он будет изготовлен из губчатого материала с ядром из аэрогеля, чтобы сохранить свою форму и упругость при различных условиях давления на Луне, и будет увеличен в два раза по размеру по сравнению с обычным земным мячом.
Изменения также затронут формат игры. Матчи будут состоять из четырех таймов по 10 минут с перерывами для отдыха и технических проверок оборудования. Каждая команда будет состоять из пяти игроков, чтобы избежать столкновений в условиях невесомости, сообщает Daily Mail.
Вместо обычных судей будут использоваться виртуальные голограммы для контроля за игрой. Матчи будут рекомендовано проводить в лунный полдень для обеспечения наилучшей видимости и избежания больших теней, что может повлиять на игровой процесс.
Этот проект не только открывает новые горизонты для спорта, но и подчеркивает важность адаптации человека и его деятельности к различным средам, включая космос.
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