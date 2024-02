Этот способ поможет вам избавиться от привычки вечно грызть ногти и кусать губы

Нейропсихологи из медицинского центра Гамбургского университета (Германия) предложили метод "подмены привычек" для борьбы с навязчивыми действиями, которые люди выполняют в состоянии стресса, такими как грызение ногтей, кусание губ и т. д.

Фото: Openverse by Dave Hamster is licensed under CC BY 2.0