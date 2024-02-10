Этот способ поможет вам избавиться от привычки вечно грызть ногти и кусать губы

JAMA Dermatology: Привычка грызть ногти может быть заменена на потирание рук

Нейропсихологи из медицинского центра Гамбургского университета (Германия) предложили метод "подмены привычек" для борьбы с навязчивыми действиями, которые люди выполняют в состоянии стресса, такими как грызение ногтей, кусание губ и т. д.

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Этот метод заключается в том, чтобы совершать повторяющиеся движения, направленные на собственное тело, но без использования зубов и ногтей. Например, рекомендуется нежно потирать кончиками пальцев ладони или тыльные стороны кистей рук, сообщает JAMA Dermatology.

Важно отметить, что главный автор исследования Штеффен Мориц подчеркивает необходимость выполнения этих движений легко и нежно, без дополнительного давления на тело. Он отмечает, что в состоянии стресса люди могут выполнять движения быстрее, но это следует делать без дополнительного давления на тело.

Клинические испытания метода "подмены привычек" показали его эффективность. В исследовании приняли участие 268 человек, страдавших от различных навязчивых действий со своим телом в состоянии стресса. Более половины из них (53%) сообщили, что замена одной привычки другой с помощью предложенных движений им помогла. Особенно хорошие результаты были получены среди тех, кто страдал от навязчивого грызения ногтей: около 80% участников этой группы выразили удовлетворение тренингом, а 86% были готовы рекомендовать этот метод другим людям с подобными проблемами.