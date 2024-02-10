Эта способность металла переворачивает представления науки о свойствах данного материала

Группа исследователей из Национальной лаборатории "Сандиа" и Техасского университета A&M в США обнаружила уникальное явление самовосстановления металла впервые в истории науки.
Это произошло в ходе эксперимента с платиной, где они наблюдали, как микроскопические трещины на поверхности металла просто затягиваются и исчезают без внешнего воздействия. Этот феномен имеет потенциал изменить принципы создания металлических конструкций, таких как двигатели, мосты и самолеты, благодаря возможности металла восстанавливать свою структуру, сообщает Nature.
Открытие, с одной стороны, вызывает сомнения в привычной теории материаловедения, но с другой стороны, подтверждает гипотезу, основанную на компьютерном моделировании.
Несмотря на то что данное открытие пока подтверждено лишь на наноуровне, ученые планируют провести более обширные исследования, чтобы полностью понять процесс самовосстановления металла и его потенциальные применения в промышленности. Это открытие может привести к революции в производстве металлических изделий и повлиять на широкий спектр отраслей, где металл играет ключевую роль.
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