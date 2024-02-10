Названы характеристики, определяющие сохранение умственных способностей у пожилых людей

The Lancet: Большой размер гиппокампа — одна из причин сохранения ума у пожилых людей

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное группой специалистов из Центра биомедицинских технологий Политехнического университета Мадрида, выявило интересные особенности суперэйджеров — пожилых людей в возрасте 75-80 лет, чьи когнитивные способности на уровне остроты ума и памяти ничем не отличаются от когнитивных способностей людей на 30 лет моложе.

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В исследовании приняли участие 64 суперэйджера и 55 участников контрольной группы. Суперэйджеры, оказавшиеся объектом исследования, демонстрировали уровень образования и доходов выше среднего, а также более активный образ жизни. Многие из них увлекались музыкой и проводили много времени в одиночестве после развода или потери супруга. Они также не страдали от психических проблем, таких как тревожность или депрессия.

Анализы показали, что у суперэйджеров мозг имеет определенные характеристики, которые могут объяснить сохранение когнитивных способностей. Например, у них был больший размер гиппокампа (региона, ответственного за память), толще передняя поясная кора (отдел, связанный с принятием решений и эмоциями), а также больше серого вещества в коре больших полушарий в целом и в областях, связанных с памятью. Эти отличия могут помогать мозгу суперэйджеров противостоять процессам возрастного угасания, сообщает The Lancet Healthy Longevity.

Таким образом, исследование подчеркивает важность образа жизни, физической и социальной активности для сохранения когнитивных способностей в пожилом возрасте, а также показывает, что характеристики мозга играют ключевую роль в этом процессе.