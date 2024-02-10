Это открытие археологов опровергает существующую версию заселения Южной Америки

PRSB: Археологи нашли следы прибытия людей в Южную Америку 25-27 тысяч лет назад

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавние археологические исследования, проведенные в скальном убежище Санта-Элина в центральной части Бразилии, привлекли внимание ученых к вопросу о появлении первых людей на территории современной Южной Америки.

Фото: Openverse by Odense Bys Museer is licensed under CC BY-SA 2.0

С 1985 года исследователи активно изучают это место и обнаружили в нем более тысячи отдельных фигур и знаков, нарисованных на скальных стенах, сотни каменных орудий и тысячи окаменелостей ленивцев.

Интерес вызвали следы отверстий на остеодермах (костных пластинках) ленивцев, найденных в убежище. После тщательного анализа и использования комбинации методов микроскопической и макроскопической визуализации, ученые пришли к выводу, что эти отверстия были созданы человеком. Исключив возможность естественного происхождения этих отверстий или их образования грызунами, исследователи пришли к выводу, что остеодермы были отполированы, что подтверждает причастность человека к формированию этих артефактов, сообщает Proceedings of the Royal Society B.

Самое важное открытие состоит в том, что артефакты, включая остеодермы с отверстиями, были обнаружены в геологических слоях, возраст которых составляет от 25 до 27 тысяч лет. Это стало убедительным доказательством того, что люди прибыли в Южную Америку значительно раньше, чем предполагалось ранее, вероятно, в период последнего ледникового максимума.