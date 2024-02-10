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Неприступная крепость: этот способ защиты птицами своего гнезда удивил ученых

Deinsea: Птицы начали использовать птицезащитные шипы для обустройства гнезда

1:31
Наука

Группа орнитологов из Центра биоразнообразия Naturalis в Нидерландах обнаружила необычное явление в мире строительства гнезд у птиц.

Deinsea: Птицы начали использовать птицезащитные шипы для обустройства гнезда
Фото: openverse.org by Faisal Akram Ether is licensed under CC BY-SA 2.0.

Во время прогулки по Роттердаму в 2009 году они заметили гнездо, которое отличалось от обычных конструкций птиц. Основными строительными материалами этого гнезда оказались не только ветки, но и металлические конструкции, что придавало ему внешний вид крепости.

Через 14 лет наблюдений орнитологи опубликовали результаты исследования в онлайн-журнале Национального исторического музея Роттердама Deinsea. Изучение показало, что птицы, в основном сороки и вороны, использовали птицезащитные шипы и решетки для создания своих гнезд, превращая их в защищенные форты. Одним из самых впечатляющих примеров было гнездо с 604 шипами, обнаруженное на сахарном клене в бельгийском Антверпене в 2021 году.

Для строительства своих защитных сооружений птицы использовали широкий спектр материалов, включая металлические и пластиковые шипы, а также антропогенные материалы, такие как куски сетки.

Исследователи отмечают, что для городских птиц гораздо легче найти такие материалы, чем естественную биомассу. Однако, несмотря на защитные меры, использование таких материалов может навредить самим птицам, создавая риск запутывания в шпагатах и привлекая внимание хищников благодаря ярким цветам на искусственных материалах.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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