Развеян миф о высокой скорости мегалодона: как он тогда охотился?

Недавнее исследование, проведенное командой специалистов из Университета Де Поля в Чикаго, пересмотрело представление о мегалодоне, древнем морском хищнике, который часто изображается в современных фильмах как быстрый и агрессивный.
Новые данные показывают, что реальный мегалодон был далеко не таким. Исследователи сфокусировались на анализе плакоидной чешуи мегалодона, обнаруженной в Японии, и пришли к выводу, что это древнее морское создание не было оснащено характерными для быстрых плавающих акул "килями" на своем теле.
Основываясь на этом открытии, команда рассчитала максимальную скорость мегалодона, которая оказалась весьма скромной — всего 1,93 километра в час. Этот показатель существенно ниже средней скорости современных акул и даже скорости профессионального пловца Майкла Фелпса. Таким образом, мегалодон был далек от представленного в киношных образах агрессивного и быстрого хищника, сообщает Daily Mail.
Помимо этого, исследование также подтвердило, что мегалодон был теплокровным, что вызывает вопросы о том, как он управлял своим метаболическим теплом при такой низкой скорости движения.
Ученые предполагают, что мегалодон был "жадным" хищником, который поглощал большие куски пищи и использовал эндотермический метаболизм для их переработки. Эти факторы объясняют его огромные размеры и успешное приспособление к древним морским экосистемам.
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