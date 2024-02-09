Древний Кракен: стало известно, как аномалокарис убивал своих жертв

Палеонтологи из Университета Новой Англии в сотрудничестве с международной командой исследователей представили результаты своего исследования, касающегося поведения и питания древнего хищника аномалокариса.
Используя передовые методы анализа, такие как создание 3D-моделей и применение анализа методом конечных элементов, ученые пришли к выводу, что аномалокарис не мог прокалывать панцири трилобитов своими острыми придатками.
Эта работа опровергает предыдущие предположения о том, что аномалокарис был активным охотником, использующим свои придатки в качестве "копий" для нападения на панцирных жертв. Вместо этого исследование указывает на то, что аномалокарис предпочитал мягких жертв, плавающих в воде над дном моря, сообщает Proceedings of the Royal Society B.
Основываясь на созданных 3D-моделях и анализе кинематики, ученые также выяснили, что аномалокарис использовал особый метод плавания, вытягивая перед собой ротовые придатки для ускорения в воде и преследования добычи. Эти выводы подкреплены наблюдениями современных хищников и обнаружением ископаемых образцов аномалокариса.
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