Именно по этой причине у мужчин более низкий голос, чем у женщин

Phys: Низкий голос у мужчин связан с эволюционной конкуренцией за партнерш

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное антропологами Пенсильванского государственного университета, сфокусировалось на различиях в тональности голоса между взрослыми мужчинами и женщинами и предложило новый взгляд на эволюционные мотивации этих различий.

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В результате анализа 1914 вокализаций у 37 видов приматов, включая горилл, шимпанзе и людей, было выявлено, что уровень различия в голосе между полами зависит от размера группы и системы спаривания.

Результаты исследования указывают на то, что у мужчин эволюционировал более низкий голос не только для привлечения женщин, но и для конкуренции с другими самцами в борьбе за самок. В частности, самые значительные различия в голосе были обнаружены в больших группах с полигинной системой спаривания, где некоторые самцы имеют несколько партнерш. Это подтверждает гипотезу о том, что эволюция голоса у мужчин была направлена на увеличение его "эффективности" в контексте конкуренции с другими самцами, сообщает Phys.

Предполагается, что низкий голос у мужчин мог стать результатом необходимости "звучать крупнее" и более устрашающе для соперников в условиях полигинной системы спаривания. В современном обществе, где распространена моногамия, этот феномен может быть остатком эволюционной истории, связанной с средой обитания далеких предков, в которой самки сбивались в группы для защиты, и самцам приходилось конкурировать за партнерш.

Таким образом, исследование подчеркивает важность учета эволюционных факторов при объяснении различий в голосе между полами и предоставляет новые данные для понимания социального поведения и эволюции человека.