Физика в помощь: этот способ клещей атаковать людей поразил ученых

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Current Biology: Клещи используют статическое электричество, чтобы атаковать жертву

1:30
Наука

Исследование, проведенное биологами из Бристольского университета, раскрывает удивительную способность клещей к передвижению в воздухе, превышающую их собственные размеры.

Current Biology: Клещи используют статическое электричество, чтобы атаковать жертву
Фото: Openverse by Gilles San Martin is licensed under CC BY-SA 2.0

Ученые обнаружили, что эти микроскопические паразиты используют накопленное статическое электричество на теле будущего хозяина для того, чтобы преодолевать расстояния до него.

Чтобы подтвердить свою гипотезу, исследователи провели серию экспериментов с использованием заряженных материалов, таких как кроличий мех, и наблюдали, как клещи реагируют на такие поверхности. Результаты показали, что статические поля могут привлечь клещей на несколько миллиметров или сантиметров в воздухе, аналогично прыжкам человека.

Дополнительные исследования позволили определить минимальную силу электрического поля, необходимого для притяжения клеща. Этот параметр оказался меньше минимальной силы электрического поля, которое создается при трении животного о траву, в которой поджидают клещи. Это позволяет предположить, что клещи, вероятно, используют статическое электричество для охоты на жертву, сообщает Current Biology.

Исследователи также отмечают, что этот механизм может быть универсальным для других паразитов, таких как клопы, блохи и вши. Это открывает новые перспективы для разработки эффективных методов защиты от таких паразитов, возможно, включая использование антистатических спреев и других средств, которые помогли бы снизить привлекательность хозяев для этих насекомых.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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