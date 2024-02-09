Этим вы можете расстроить свою собаку, даже не подозревая об этом

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PsychologyToday: собаки воспринимают нейтральное выражение лица человека, как негатив

1:14
Наука

Собаки проявляют чувствительность к выражению лица человека, их мимике, как отражению эмоционального состояния.

PsychologyToday: собаки воспринимают нейтральное выражение лица человека, как негатив
Фото: commons.wikimedia. org by Eugene0126jp is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Это подтверждается исследованиями, показывающими, что неподвижное лицо человека воспринимается собаками как отсутствие проявления чувств, что в свою очередь истолковывается ими как негатив. Этот аспект поведения собак связан с их природной потребностью в общении и социальной связи с человеком.

Аналогичные исследования с детьми также демонстрируют, что дети реагируют негативно на отсутствие мимики у взрослых, поскольку они ожидают активного взаимодействия и эмоциональной реакции.

Эксперименты с собаками показали, что они проявляют признаки стресса и дискомфорта, когда сталкиваются с неподвижным лицом человека. Они могут отступить назад, попытаться привлечь внимание хозяина или даже проявлять знаки ласкового поведения в попытке вызвать реакцию, сообщает PsychologyToday.

Этот аспект поведения собак сопоставим с поведением детей в подобных ситуациях, что указывает на схожесть в их восприятии мира и необходимости активного взаимодействия. Он также подчеркивает важность мимической коммуникации в установлении связи и понимании эмоций как с животными, так и с детьми.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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