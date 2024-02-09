Повернуть старение вспять: разработаны шесть "коктейлей" для омоложения организма

Aging: международная группа ученых выявила шесть "коктейлей" для омоложения организма

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа ученых из Гарвардской медицинской школы, Института физико-химической биологии им. Белозерского Московского государственного университета и Массачусетского технологического института, представила революционный подход к обращению клеточного старения.

Фото: openverse by U.S. Army Combat Capabilities Development Command is licensed under CC BY-SA 2.0

Их исследование основано на работе японского ученого Синья Яманаки, лауреата Нобелевской премии, и открытии им "факторов Яманаки".

Основная задача этой группы ученых заключалась в разработке химических молекул, способных преобразовывать клетки обратно в состояние молодости без риска нежелательного злокачественного роста. В ходе исследования они выявили шесть уникальных химических "коктейлей", которые демонстрировали способность восстанавливать клеточные функции и обращать старение менее чем за неделю, сообщает Aging.

Это открытие предоставляет уникальную возможность для регенеративной медицины, потенциально изменяя ландшафт лечения возрастных болезней и улучшая процессы восстановления организма после травм.

Эксперты считают, что эта химическая альтернатива генной терапии открывает новые горизонты в области омоложения организма и может стать основой будущих технологий, позволяющих "омолаживать" организм с помощью всего лишь одной таблетки.