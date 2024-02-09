Повернуть старение вспять: разработаны шесть "коктейлей" для омоложения организма

Международная группа ученых из Гарвардской медицинской школы, Института физико-химической биологии им. Белозерского Московского государственного университета и Массачусетского технологического института, представила революционный подход к обращению клеточного старения.
Их исследование основано на работе японского ученого Синья Яманаки, лауреата Нобелевской премии, и открытии им "факторов Яманаки".
Основная задача этой группы ученых заключалась в разработке химических молекул, способных преобразовывать клетки обратно в состояние молодости без риска нежелательного злокачественного роста. В ходе исследования они выявили шесть уникальных химических "коктейлей", которые демонстрировали способность восстанавливать клеточные функции и обращать старение менее чем за неделю, сообщает Aging.
Это открытие предоставляет уникальную возможность для регенеративной медицины, потенциально изменяя ландшафт лечения возрастных болезней и улучшая процессы восстановления организма после травм.
Эксперты считают, что эта химическая альтернатива генной терапии открывает новые горизонты в области омоложения организма и может стать основой будущих технологий, позволяющих "омолаживать" организм с помощью всего лишь одной таблетки.
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