Скрыться от правосудия не получится: этот метод позволит определить пол преступника

Plos One: учëные разработали метод определения пола человека по запаху ладоней

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведëнное биохимиками из Глобального центра судебной экспертизы и правосудия при Международном университете Флориды, представляет собой значительный прогресс в области идентификации пола человека с использованием анализа запахов, выделяемых с кожи рук.

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Исследователи собрали образцы запахов с ладоней 60 человек, включая 30 мужчин и 30 женщин. Важно отметить, что они использовали специальную методику, не анализируя "ароматный" след, оставленный потом, который может присутствовать на поверхностях после контакта с кожей, а вместо этого собирали образцы через час или более после последнего мытья рук.

Эти образцы были подвергнуты анализу с помощью масс-спектрометрии, которая позволяет определить химический профиль различных соединений в образце. Затем исследователи применили различные статистические методы для определения того, какие из этих соединений могут быть связаны с полом человека. В результате было выявлено, что один из статистических анализов предсказал пол с точностью до 96,67%, сообщает Plos One.

Оказалось, что человеческие руки выделяют специфический запах, который содержит химический профиль, способный отражать биологические различия между мужчинами и женщинами. Этот профиль включает в себя летучие химические соединения, которые испаряются с кожи, а также маслянистые выделения, которые могут оставаться на поверхностях, таких как дверные ручки или одежда.

Этот метод имеет потенциал быть полезным в судебно-медицинских расследованиях, особенно в случаях, когда другие биологические образцы недоступны или недостаточны для идентификации пола. Однако для широкого применения этого метода необходимо проведение дополнительных исследований для проверки его эффективности и надëжности.