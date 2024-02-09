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Это средство от комаров не только эффективно, но и безопасно для здоровья человека

Японские ученые разработали эффективное и безопасное средство от комаров

1:30
Наука

Исследование, проведенное японскими учеными, обнаружило, что комары обладают уникальной способностью сохранять сухость благодаря наличию многочисленных микро- и наноструктур на поверхности своих крыльев и тела. Эти структуры делают их чрезвычайно влагостойкими и не дают воде проникнуть внутрь их тела.

Японские ученые разработали эффективное и безопасное средство от комаров
Фото: openverse.org by naturegirl 78 is licensed under CC BY 2.0.

Однако, эксперименты, проведенные учеными с использованием поверхностно-активных веществ (ПАВ), привели к интересным результатам. ПАВ являются молекулами, способными снижать поверхностное натяжение жидкости и уменьшать силы притяжения между молекулами на границе раздела двух сред. Спрей с такими веществами был протестирован на комарах.

В результате экспериментов выяснилось, что при контакте с ПАВ комары теряют свою защиту от воды. Их крылья и тело намокали, что делало их неподвижными и лишало возможности летать. Более того, ПАВ блокируют тончайшие отверстия на теле комаров, через которые они дышат, что приводит к их гибели от кислородного голодания, сообщает Scientific Reports.

Это открытие предлагает потенциально безопасную и эффективную альтернативу инсектицидам для борьбы с комарами. В отличие от инсектицидов, у которых существует риск для здоровья человека и вероятность развития у комаров устойчивости, ПАВ не имеют таких недостатков. Устойчивость к ПАВ у комаров в принципе невозможна, что делает их привлекательным вариантом для контроля насекомых.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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