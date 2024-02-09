Этот способ отдыха в разы повысит вашу производительность на работе

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EDP: пятиминутные перерывы могут повысить производительность человека на работе

1:31
Наука

Исследование, проведенное социологами из Сиднейского университета, подтверждает необходимость регулярных перерывов в работе для восстановления когнитивных ресурсов мозга и повышения производительности.

EDP: пятиминутные перерывы могут повысить производительность человека на работе
Фото: Openverse by Rawpixel Ltd is licensed under CC BY 2.0

Эксперимент включал участие 72 студентов университета, которые были разделены на три группы.

Первая группа выполняла сложный математический тест в течение 20 минут, после чего переходила к изучению урока по ментальной математике. Вторая группа получала пятиминутный перерыв на отдых, во время которого на экране шел обратный отсчет времени. Третья группа релаксировала перед просмотром ролика с прогулкой по тропическому лесу в течение пяти минут, сообщает Educational and Development Psychologist.

После этого все участники проходили итоговые тесты из 20 математических задач и заполняли опрос о собственной оценке самочувствия и сложности концентрации. Результаты показали, что группы, которые получали перерывы, демонстрировали более высокий уровень направленного внимания и успешнее справлялись с тестами, чем группа, не имевшая перерывов.

Авторы исследования подчеркивают, что такие короткие перерывы, которые они называют "простыми пятиминутными перерывами ничегонеделания", играют ключевую роль в повышении производительности и успешном выполнении задач. Они рекомендуют активно использовать эти перерывы для отдыха от электронных устройств и занятий чем-то другим, чтобы мозг мог отдохнуть от текущей задачи и восстановить когнитивные ресурсы.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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