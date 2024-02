Этот способ отдыха в разы повысит вашу производительность на работе

Исследование, проведенное социологами из Сиднейского университета, подтверждает необходимость регулярных перерывов в работе для восстановления когнитивных ресурсов мозга и повышения производительности.

Фото: Openverse by Rawpixel Ltd is licensed under CC BY 2.0