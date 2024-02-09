Именно по этой причине небесные тела сгорают при попадании в атмосферу Земли

Названа причина сгорания небесных тел во время падения на Землю

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Каждый день атмосфера Земли сталкивается с множеством космических объектов, от мельчайших частиц пыли до крупных астероидов и метеорных тел. При входе в атмосферу эти объекты сталкиваются с газами, которые начинают сжиматься перед ними, вызывая аэродинамический нагрев.

Фото: Openverse by Image Catalog is licensed under CC0 1.0

Этот нагрев является основной причиной того, что космические объекты нагреваются до высоких температур. При скоростях вторжения до 74 километров в секунду атмосфера становится так же горяча, как семь тысяч градусов Цельсия. Это приводит к плавлению, испарению или взрыву объектов.

Мелкие и рыхлые объекты, такие как мелкие астероиды или метеорные тела, часто взрываются, распадаясь на мельчайшие осколки или полностью испаряясь. Однако тяжелые объекты, имеющие высокую плотность, могут выдержать аэродинамический нагрев и достичь поверхности Земли, потеряв при этом часть своей массы, сообщает "Вокруг Света".

Этот процесс имеет важное значение для понимания воздействия космических объектов на Землю. Понимание аэродинамического нагрева позволяет предсказывать последствия падения космических тел и разрабатывать меры для защиты от потенциальных угроз.