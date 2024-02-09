Ошиблись с полом: древним правителем Иберии могла быть женщина

SR: скелет знатного человека, найденный на Пиренейском полуострове, принадлежал женщине

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

В 2008 году археологические исследования на Пиренейском полуострове привели к находке высокопоставленного индивида в древней гробнице, датированной примерно 3200-2200 годами до нашей эры.

Фото: Openverse by Odense Bys Museer is licensed under CC BY-SA 2.0

Изначально, исследователи предположили, что это был мужчина, и назвали его "Торговцем слоновой костью", основываясь на предполагаемом статусе и находках в гробнице, включая бивень из слоновой кости, кремень, страусиное яйцо, янтарь и кинжал.

Однако последние исследования показали, что скелет на самом деле принадлежал женщине. Ее переименовали в "Леди из слоновой кости". Этот вывод был сделан после анализа пептида амелогенина зубной эмали скелета, который позволил определить наличие гена AMELX, расположенного на Х-хромосоме, что свидетельствует о женском поле скелета, сообщает Scientific Reports.

Хотя стало известно, что это была женщина, ее реальная роль и статус в обществе остаются предметом дальнейших исследований и дискуссий. В то время как мужественные лидеры того времени обычно передавали свои позиции по наследству, статус этой женщины, вероятно, основывался на ее собственных достижениях, навыках и личных качествах.

Гробница "Леди из слоновой кости" представляет собой уникальный пример одиночного захоронения в этом регионе и свидетельствует о ее выдающемся статусе и значимости в обществе медного века.