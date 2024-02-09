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Ученые обнаружили печальный побочный эффект получения Нобелевской премии

NBER: Исследовательская активность учёных снижается после получения Нобелевской премии

1:29
Наука

Исследование, проведенное учеными из Стэнфордского университета (США) и Университета Ватерлоо (Канада), касается влияния получения Нобелевской премии по физиологии и медицине на продуктивность ученых.

NBER: Исследовательская активность учёных снижается после получения Нобелевской премии
Фото: Openverse by BlatantWorld.com is licensed under CC BY 2.0

Авторы проанализировали данные о лауреатах Нобелевской премии и премии Ласкера, сопоставляя их научную активность до и после получения престижных наград.

Результаты исследования показывают, что до получения Нобелевской премии лауреаты обычно демонстрируют более высокую продуктивность по таким параметрам, как количество публикаций, новизна и цитируемость своих работ, по сравнению с лауреатами премии Ласкера. Однако после того, как ученые становятся нобелевскими лауреатами, их продуктивность снижается до уровня или даже ниже уровня лауреатов другой престижной награды, сообщает NBER.

Исследователи предполагают, что получение Нобелевской премии воспринимается учеными как вершина научной карьеры, что может приводить к снижению мотивации и усилий в научной деятельности после получения награды. Этот "побочный эффект" может объясняться тем, что некоторые ученые после достижения такого высокого признания могут уменьшить интенсивность своих научных исследований или переключить свое внимание на другие аспекты своей карьеры.

Таким образом, исследование указывает на неожиданный аспект влияния престижных научных наград на научную продуктивность и подчеркивает важность дальнейшего изучения этой темы для понимания долгосрочных эффектов признания и поощрения в научном сообществе.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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