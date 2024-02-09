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Этот способ употребления алкоголя поможет облегчить похмелье на следующий день

Названо лучшее место для употребления алкоголя, чтобы снизить похмелье

1:21
Наука

Существует общее убеждение, что употребление алкоголя на свежем воздухе может смягчить последствия похмелья. Наркологи и эксперты отмечают, что идея прогулок на свежем воздухе как способа борьбы с похмельем имеет определенные научные основания.

Названо лучшее место для употребления алкоголя, чтобы снизить похмелье
Фото: Openverse by noahndertaler is licensed under CC BY-ND 2.0

Прогулки на свежем воздухе способствуют ускоренному обмену веществ в организме. Этот процесс помогает вывести токсины, такие как ацетальдегид, промежуточный продукт распада алкоголя, который является одной из причин похмелья. Благодаря более высокому содержанию кислорода в атмосфере на открытом воздухе, уровень токсинов в организме может снижаться быстрее, что может способствовать смягчению симптомов похмелья, сообщает Maximonline.ru.

Важно отметить, что эффективность этого метода может зависеть от различных факторов, таких как количество употребляемого алкоголя, индивидуальные особенности организма и окружающая среда, в которой происходит употребление. Например, если алкоголь употребляется в слишком больших количествах или если его качество вызывает сомнения, то даже свежий воздух может не помочь смягчить симптомы похмелья.

Тем не менее, проведение времени на свежем воздухе может способствовать не только ускорению выведения алкоголя из организма, но и стимулированию двигательной активности, что также способствует ускоренному обмену веществ.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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