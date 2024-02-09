Чернобыльские волки-мутанты обрели новую сверхспособность: их иммунитет развил устойчивость к раку

Иммунная система волков из Чернобыльской зоны отчуждения стала более устойчивой к онкологическим заболеваниям, установили американские учёные. Об их открытии рассказала Daily Mail в четверг.
После аварии на АЭС всё население из зоны отчуждения вокруг неё было эвакуировано — уровень радиации там превышает 11,2 миллибэр, что в шесть раз больше допустимого. Это дало толчок бурному расцвету природы и развитию биологического разнообразия.
С 2014 года команда во главе с биологом-эволюционистом из Принстонского университета Карой Лав изучает воздействие радиоактивного облучения на животных. С этой целью учёные взяли у волков образцы крови и надели на них GPS-ошейники с дозиметрами.
"В режиме реального времени мы получаем данные о том, где они находятся и насколько сильной радиации подвергаются", — объясняет Лав.
Исследователи сравнили генетические различия между ДНК мутировавших волков из зоны отчуждения и тех, которые живут далеко за её пределами. Оказалось, что некоторые их гены, связанные с риском развития рака, эволюционировали для защиты от радиации.
Из-за пандемии COVID-19 и конфликта на Украине исследования были прерваны, но учёные надеются их продолжить, заявила Кара Лав, представляя их результаты на собрании Общества интегративной и сравнительной биологии в Сиэтле в январе. В перспективе они помогут в открытии новых способов лечения и профилактики рака у людей.
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