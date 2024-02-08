Дожить до 132 лет: названа особенность бутылки, продлевающая "жизнь" игристому вину

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Ученые назвали предельный "возраст" игристого вина

1:22
Наука

Исследование, проведенное учеными, показало, что шампанское, подобно другим продуктам, имеет свой срок годности, который определяется содержанием углекислого газа.

Ученые назвали предельный "возраст" игристого вина
Фото: wikimedia.org by Simon Law from Montréal, QC, Canada is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Процесс вторичного брожения, происходящий в бутылке, является ключевым для придания напитку игристости. В ходе этого процесса дрожжи взаимодействуют с сахаром и вином, образуя углекислый газ и дополнительный алкоголь. С течением времени, когда дрожжи завершают свою активность, вкус и ароматы шампанского становятся более сложными.

Интересно, что размер бутылки оказывает влияние на продолжительность сохранения игристости напитка. Согласно исследованию, проведенному учеными из Университета Реймса, стандартная бутылка объемом 750 миллилитров продолжает образовывать пузырьки в течение 40 лет. Однако полуторалитровая бутылка сохраняет игристость в течение 82 лет, а трехлитровая — вплоть до 132 лет, сообщает ACS Omega.

Эти результаты вызывают интерес и способствуют дальнейшему исследованию в области сохранения качества и долговечности шампанского. Ученые надеются на разработку технологий, позволяющих продлить срок годности напитка, в то время как генетика-метаболисты могут исследовать последствия регулярного употребления шампанского для человеческого организма.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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