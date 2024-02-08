Ученые выявили особенность, из-за которой биологический возраст сокращается на 2,5 года

Исследование, проведенное учеными из Северо-Западного университета (США), представляет новый способ уменьшить биологический возраст человека на 2,5 года.
Для этого исследователи анализировали данные о местах жительства 900 человек из четырех американских городов — Бирмингема, Чикаго, Миннеаполиса и Окленда за последние два десятилетия. С использованием спутниковых снимков они оценили количество зеленых пространств, таких как парки и скверы, расположенных поблизости от домов участников исследования.
Результаты исследования показали, что люди, проживающие вблизи зеленых зон, имеют биологически моложе возраст на 2,5 года по сравнению с теми, у кого таких зеленых пространств рядом с домом не было. Это было определено на основе химических изменений в ДНК клеток крови, которые связаны с процессом старения, сообщает Science Advances.
Исследователи подчеркнули, что жизнь в окружении природы благотворно влияет на организм человека на молекулярном уровне. Снижение биологического возраста может снизить риск развития ранней смерти и старческих хронических заболеваний, таких как рак, сердечно-сосудистые заболевания и деменция.
Таким образом, результаты этого исследования подтверждают важность доступности зеленых зон в городской среде для улучшения здоровья и продления жизни.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.