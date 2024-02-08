New Scientist: Черви-зомби выделяют специальную кислоту для разложения костных тканей, которыми питаются

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Оседаксы, известные также как черви-зомби, представляют собой уникальные морские организмы, которые впервые были обнаружены на морском дне в 2002 году.

Фото: Openverse by Frank Lindecke is licensed under CC BY-ND 2.0

Эти необычные создания привлекают внимание научного сообщества из-за своей способности разлагать мертвые туши морских животных. Интерес к ним возник в связи с вопросом о том, что происходит с морскими останками после их гибели.

Изначально считалось, что оседаксы привлекаются к тушам морских животных из-за содержания коллагена в костях. Однако новые исследования показывают, что они обладают удивительной способностью адаптироваться к поиску альтернативной пищи. Этот факт стал ясен благодаря эксперименту, проведенному морскими биологами из Калифорнии.

В рамках этого эксперимента исследователи погрузили на дно залива Монтерей емкости с челюстями трех акул на протяжении восьми месяцев. После окончания эксперимента биологи обнаружили, что челюсти акул полностью разложились, оставив лишь зубы. При этом в десяти из этих зубов были обнаружены черви-зомби, показывая, что они нашли в акульих останках идеальный источник питания, сообщает New Scientist.

Этот результат доказывает, что черви-зомби способны приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды, включая доступность пищи. Они используют свои особенные адаптивные механизмы, такие как выделение специальной кислоты для разложения костной ткани, а также симбиотические бактерии в своих организмах, чтобы переработать и усвоить пищу.