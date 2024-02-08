Эта общая черта диких волков и собак меняет наше представление о межвидовых взаимодействиях

Команда европейских ученых провела интересное исследование, которое касается способности серых волков различать голоса людей. Они решили проверить, обладают ли эти животные такой же способностью, как и домашние собаки, и как эта способность связана с долгой историей взаимодействия с человеком.
В ходе эксперимента было задействовано 24 серых волка обоих полов в возрасте от года до 13 лет. Ученые установили динамики рядом с местами обитания волков, которые воспроизводили заранее записанные человеческие голоса. Вначале волкам транслировали голоса незнакомых людей, чтобы животные привыкли к ним. После этого им включили запись голоса сотрудника парка, который ранее общался с этими волками. Волки мгновенно отреагировали на знакомый голос, поднимая головы, навострив уши и поворачиваясь в сторону источника звука. Это демонстрирует, что серые волки, подобно собакам, способны различать и узнавать голоса людей.
Для подтверждения полученных результатов, исследователи провели дополнительные тесты, в которых волкам снова транслировали голоса незнакомцев, и животные не проявляли интереса. Также им перезаписали голос сотрудника парка, но на этот раз он произносил случайные наборы предложений. Результаты подтвердили, что волки узнавали не только слова, но и именно голос человека, сообщает Phys.
Этот эксперимент важен, так как он показывает, что способность различать голоса людей не является исключительной чертой домашних собак, а присуща и их диким родственникам. Это противоречит теории, что эта способность у собак развилась исключительно в результате многих поколений селективного разведения.
Авторы исследования подчеркивают, что эти результаты могут иметь широкие последствия для понимания взаимодействия между различными видами животных. Если способность различать голоса людей является распространенной чертой в мире животных, то это может привести к новым представлениям о межвидовых взаимодействиях и коммуникации.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.