Эта общая черта диких волков и собак меняет наше представление о межвидовых взаимодействиях

Phys: Ученые обнаружили способность диких волков различать человеческие голоса

2:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Команда европейских ученых провела интересное исследование, которое касается способности серых волков различать голоса людей. Они решили проверить, обладают ли эти животные такой же способностью, как и домашние собаки, и как эта способность связана с долгой историей взаимодействия с человеком.

Фото: Openverse by Dennis from Atlanta is licensed under CC BY-SA 2.0

В ходе эксперимента было задействовано 24 серых волка обоих полов в возрасте от года до 13 лет. Ученые установили динамики рядом с местами обитания волков, которые воспроизводили заранее записанные человеческие голоса. Вначале волкам транслировали голоса незнакомых людей, чтобы животные привыкли к ним. После этого им включили запись голоса сотрудника парка, который ранее общался с этими волками. Волки мгновенно отреагировали на знакомый голос, поднимая головы, навострив уши и поворачиваясь в сторону источника звука. Это демонстрирует, что серые волки, подобно собакам, способны различать и узнавать голоса людей.

Для подтверждения полученных результатов, исследователи провели дополнительные тесты, в которых волкам снова транслировали голоса незнакомцев, и животные не проявляли интереса. Также им перезаписали голос сотрудника парка, но на этот раз он произносил случайные наборы предложений. Результаты подтвердили, что волки узнавали не только слова, но и именно голос человека, сообщает Phys.

Этот эксперимент важен, так как он показывает, что способность различать голоса людей не является исключительной чертой домашних собак, а присуща и их диким родственникам. Это противоречит теории, что эта способность у собак развилась исключительно в результате многих поколений селективного разведения.

Авторы исследования подчеркивают, что эти результаты могут иметь широкие последствия для понимания взаимодействия между различными видами животных. Если способность различать голоса людей является распространенной чертой в мире животных, то это может привести к новым представлениям о межвидовых взаимодействиях и коммуникации.