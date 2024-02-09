Учёные признали прорыв в работе над мирным термоядерным синтезом: впервые получено больше энергии, чем затрачено

Физики сумели запустить безубыточный управляемый термоядерный синтез

1:36 Your browser does not support the audio element. Наука

Пять независимых групп учёных признали "монументальный прорыв" Национального комплекса лазерных термоядерных реакций США (NIF) в работе над получением энергии ядерного синтеза, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Фото: Wikimedia by LLNL is licensed under Public domain

В декабре 2022-го физики Ливерморской национальной лаборатории им. Э. Лоуренса на установке NIF впервые сумели добиться безубыточной реакции термоядерного синтеза — то есть получить больше энергии, чем было затрачено на её поддержание. Человечество шло к этому долгих 50 лет.

Реакцию запускали в хольраумах — маленьких золотых цилиндрах со смесью трития и дейтерия. Их нагревали 192 лазерами, благодаря чему запускалось слияние ядер и образование гелия, при этом температура внутри поднималась до 151 миллиона градусов, а давление — до 600 миллиардов атмосфер.

На нагрев хольраумов израсходовали 2,05 МДж энергии, а получили в результате 3,15 МДж в виде рентгеновского излучения.

Научное сообщество не спешило подтверждать достижение NIF. Более года перепроверялись итоги экспериментов. За это время исследователи улучшили результат, повысив выход до 3,88 МДж при тех же затратах из 220 микрограммов изотопов водорода.

Эксперты назвали успех физиков-ядерщиков NIF "монументальным прорывом", но до практического применения мирного термояда далеко — надо научиться его масштабировать.