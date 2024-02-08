Неожиданно: вредные энергетики могут продлевать жизнь на 10-12% тем, кто их пьёт

Science:Ученые обнаружили полезный эффект энергетических напитков

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

В ходе исследования, проведенного молекулярным физиологом Виджаем Ядавом из Колумбийского университета, было обнаружено, что таурин, присутствующий в энергетических напитках, может оказывать положительное воздействие на организм.

Фото: Openverse by Tambako the Jaguar is licensed under CC BY-ND 2.0

Ранее представители медицинской науки часто высказывались о вреде энергетических напитков, однако Ядав решил более детально изучить таурин.

Исследование включало в себя подачу значительных доз таурина мышам среднего возраста, эквивалентных количеству, которое человек мог бы получить, выпив от трех до шести банок энергетиков. Результаты показали, что грызуны, получавшие таурин, жили примерно на 10-12% дольше своих собратьев из контрольной группы. Более того, они обладали лучшими показателями здоровья, включая стройную фигуру, улучшенные результаты в тестах на координацию, остроту памяти и крепкие кости.

Дополнительные эксперименты на нематодах и обезьянах подтвердили аналогичные положительные эффекты таурина на продолжительность жизни и общее состояние организма, сообщает Science.

Анализ данных почти 12 тысяч человек в Великобритании, участвовавших в долгосрочном исследовании здоровья, показал, что у тех, у кого был высокий уровень таурина в крови, наблюдалось лучшее общее здоровье, более низкий уровень ожирения и холестерина, а также меньшая частота заболеваний диабетом.

Вывод заключается в утверждении, что таурин может оказывать тормозящее воздействие на процессы старения, исключая влияние финансирования со стороны какой-либо компании на результаты исследования.