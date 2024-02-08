Одна вода против другой: стало известно, смешиваются ли Тихий и Атлантический океаны

Популярные видеоролики в интернете выявили интерес к вопросу о смешивании вод Тихого и Атлантического океанов. На них видна четкая граница между этими океанами, где вода по одну сторону заметно светлее. Это привело к возникновению теории, что воды этих океанов никогда не смешиваются.
Журналисты издания Live Science обратились к ученым, чтобы получить ответ на этот вопрос. Океанограф из Университета Консепсьон в Чили Надин Рамирес утверждает, что воды океанов постоянно перемешиваются с разной скоростью в разных местах и зависят от климатических изменений. Она сравнивает этот процесс с постепенным смешиванием кофе с добавленными сливками, отмечая, что сильный ветер и волны ускоряют смешивание вод.
Исследователь из Сорбоннского университета и Французского национального центра научных исследований, Казимир де Лаверн, добавляет, что воды смешиваются не только на поверхности, но и в глубинах океана, особенно под воздействием ежедневных приливов, что вызывает турбулентность. Он также отмечает, что в среднем слое океана, вдали от поверхности и дна, смешивание вод происходит медленнее из-за меньшей турбулентности, сообщает "Вокруг Света".
В итоге, ученые приходят к заключению, что воды Тихого и Атлантического океанов все-таки смешиваются, хотя этот процесс может происходить с разной интенсивностью в разных местах и в разное время.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.