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Даже в бедных странах еду выбрасывают миллионами тонн, и вот почему: неожиданное открытие учёных

Nature Food: Около 2 миллиардов тонн еды ежегодно выбрасывают в мире

1:31
Наука

В мире выбрасывается огромное количество еды — с 2004 по 2014 год ежегодные потери продуктов питания выросли на 24%, достигнув астрономической величины 1,92 миллиарда тонн. Таковы результаты подсчётов специалистов в экономике сельского хозяйства, приведённые Nature Food.

Nature Food: Около 2 миллиардов тонн еды ежегодно выбрасывают в мире
Фото: PxHere is licensed under CC0 Public Domain

Алессандро Гатто из Вагенингенского университета и Максим Чепелев из Университета Пердью составили глобальную базу данных о продуктовых потерях в 121 стране, взяв за основу уже имевшуюся базу ФАО и добавив к ней сведения о потоках товаров и услуг между регионами, землепользовании, водопользовании и выбросах парниковых газов.

Оказалось, что потери продовольствия велики во всех государствах планеты, включая самые бедные. В развитых странах избавляются от излишков еды на уровне потребителей, а в третьем мире основные потери происходят на стадии производства из-за нехватки холодильников и обрабатывающего оборудования.

В пересчёте на пищевую ценность ежедневно теряется 775 килокалорий на душу населения в целом: 550 ккал — в Южной Азии и странах Африки к югу от Сахары, 1560 ккал — в Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии.

Это означает нерациональное использование почти 20% сельскохозяйственных земель и водных ресурсов планеты и продуцирует до 1,8 миллиарда тонн выбросов в CO2-эквиваленте.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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