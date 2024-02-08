Этот научный способ поможет с высокой точностью определить пол жертвы убийства

Команда ученых из Индии разработала алгоритм, который обладает удивительной способностью определять биологический пол человека по рентгеновским снимкам зубов с точностью до 94%.
Их исследование, опубликованное в International Journal of Biomedical Engineering and Technology, представляет собой значительный прорыв в области биомедицинской технологии.
Для обучения искусственного интеллекта (ИИ) ученые использовали набор данных, состоящий из трех тысяч рентгеновских снимков, где пол каждого человека был известен. Этот набор данных позволил алгоритму учиться распознавать уникальные особенности структуры зубов и челюстей у мужчин и женщин. Важно отметить, что алгоритм способен отличать признаки биологического пола от следов, оставленных на зубах и челюстях в результате питания и социально-экономических условий в детстве.
Дальнейшее тестирование алгоритма на тысяче рентгеновских снимков показало, что в 94% случаев он правильно определяет пол человека. Эта высокая точность делает этот метод потенциально полезным в различных областях, включая криминальные расследования. В случаях, когда анализ ДНК невозможен по каким-либо причинам, такой алгоритм может предоставить важную информацию о поле жертвы, что может быть критически важным для раскрытия преступлений и достижения справедливости.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.