Вы знакомы со всеми: по этой причине работает теория 6 рукопожатий

Ученые объяснили, как теория шести рукопожатий работает в действительности

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Команда математиков из МФТИ и Университета короля Хуана Карлоса в Мадриде провела исследование, целью которого было создание компьютерной математической модели, объясняющей и подтверждающей теорию шести рукопожатий.

Фото: Openverse by flazingo_photos is licensed under CC BY-SA 2.0

В результате своей работы они разработали модель, которая успешно объясняет феномен шести рукопожатий на основе простых математических правил и стремления людей к установлению полезных связей.

Одним из ключевых результатов исследования стало то, что механизм социального феномена шести рукопожатий впервые был объяснен через горизонтальные связи в обществах, а не через вертикальную иерархию. Это означает, что люди в сетях стремятся устанавливать связи с другими людьми не только через иерархические структуры, такие как руководители стран, но и через прямые связи между собой, сообщает Physycal Review X.

Исследователи обнаружили, что эффект шести рукопожатий возникает, когда участники сети балансируют свое стремление установить взаимные полезные связи с затратами на их формирование и поддержание. Это означает, что люди часто стремятся приобрести ценные связи или стать нужными друг другу, но они делают это только в том случае, если выгоды от такой связи превышают затраты на ее установление и поддержание.

Участники сети также конкурируют за полезного посредника, который обеспечивает максимальное количество полезных связей при минимальных усилиях. Однако, взаимодействие между участниками приводит к установлению оптимального баланса, при котором сеть имеет диаметр, равный шести. Это означает, что во всех возможных сетях участники оказываются связаны друг с другом через шесть виртуальных рукопожатий.