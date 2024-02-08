Отошли от догм "Домостроя": социолог назвала главные изменения в семейной динамике

Социолог Полякова описала главные изменения в семейной динамике у россиян

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Вековая традиция, представленная в "Домострое", устанавливала в общественном сознании России устойчивые представления о браке и семье, где брак считался единственным и детей должно быть много. Однако современное общество, особенно молодежь, отходит от этих стереотипов, формируя новые ценности и отношения.

Фото: openverse.org by Wan Leonard is licensed under CC BY 2.0.

Доцент кафедры прикладной социологии УрФУ Виктория Полякова обращает внимание на изменения в семейной динамике и восприятии брака. Она описывает новую модель отношений как "серийную моногамию", где пары могут вступать в брак несколько раз в жизни.

Современные тренды свидетельствуют о том, что общество все меньше осуждает позднее вступление в брак или даже его отсутствие. Внебрачные дети уже не редкость, а скорее норма, сообщает "Вокруг Света".

Полякова отмечает, что Россия остается связанной с традиционными брачно-семейными ценностями, но средний возраст вступления в брак существенно увеличивается. Это обусловлено различными факторами, включая накопление средств, завершение образования и поиск жилья.

Социолог подчеркивает, что стимул к браку сохраняется, и повторные браки, а также дети в них, являются частью демографического процесса. Она заключает, что важно, чтобы каждый человек нашел для себя наиболее подходящую форму брака, подчеркивая разнообразие семейных моделей в современном обществе.