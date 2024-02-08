Ржавеет не только металл: по этой причине в Непале крокодилы поменяли цвет

Ученые выяснили причину "ржавения" крокодилов в национальном парке Непала

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

В национальном парке "Читван" в Непале были обнаружены оранжевые крокодилы, что стало предметом внимания исследователей.

Фото: Openverse by cL0d is licensed under CC BY-SA 2.0

Оказалось, что причина изменения окраски как у редких гангских гавиалов, так и у болотных крокодилов (магеров), не связана с мутацией или особенностями конкретного вида, а скорее с особенностями их окружающей среды.

Эксперты из Берлина сотрудничали с коллегами из Кот-д'Ивуара, занимающимися исследованиями крокодилов в Западной Африке, чтобы разобраться в этом явлении. Исследование показало, что некоторые водоемы в парке "Читван" содержат чрезвычайно высокий уровень железа. Крокодилы, которые длительное время находились в таких водоемах и реках, постепенно приобретали оранжевый оттенок из-за реакции железа с кислородом, образуя оксид железа.

Гангские гавиалы, в основном проживающие в воде и плохо приспособленные к суше, страдают от этого явления особенно сильно. Они выходят на берег только для загара и обустройства гнезд, и длительное пребывание в водоемах с высоким содержанием железа приводит к появлению "ржавчины" на их коже и зубах, сообщает Live Science.

Несмотря на то, что этот ржавый оттенок не является постоянным и может смываться в более чистой воде, исследователи подчеркивают необходимость мониторинга и защиты крокодилов, особенно гангских гавиалов, которые находятся под угрозой исчезновения из-за охоты и других факторов, таких как загрязнение окружающей среды и сокращение рыбы, которая является основным источником питания этих животных.