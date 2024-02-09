Почему ягоды голубики синие, хотя в них вообще нет синего красителя: открытие, которое перевернёт мир

Европейские физики нашли на поверхности ягод голубики особые наноструктуры, придающие им характерную окраску. Об их открытии сообщила пресс-служба Бристольского университета.
Тёмно-синий цвет голубики в отсутствие каких бы то ни было пигментов этого оттенка в её мякоти или соке давно интересовали учёных, признаётся научный сотрудник Бристольской школы биологических наук Рокс Миддлтон.
"Это говорит о том, что их тёмно-голубой цвет носит более экзотическую природу", — объясняет она.
Исследователи предположили, что тончайшее восковое покрытие на плодах голубики, можжевельника, сливы и т. п. придаёт им окраску, подобно тому как небо кажется голубым, — благодаря рассеянию определённой части спектра падающего света. Гипотеза подтвердилась экспериментально.
"Нам удалось воспроизвести этот цвет, когда мы сняли воск с поверхности ягод голубики и повторно кристаллизовали его на листе картона", — говорит Миддлтон.
Выяснилось, что вырабатываемый голубикой воск состоит из самоорганизующихся цилиндрических и кубических кристаллов, которые образуют наноструктуры, рассеивающие синий свет и ближнюю часть ультрафиолетового спектра.
Это открытие поможет в создании невыцветающих синих красителей на основе схожих рукотворных наночастиц, которые будут отталкивать воду и наносить минимальный вред окружающей среде.
В целом же так называемые метаматериалы наподобие воска голубики или металлического блеска на крыльях бабочек — очень перспективное направление: на таких принципах могут быть изобретены "плащи-невидимки", плоские линзы и другие футуристические гаджеты.
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