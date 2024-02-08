В 2005 году исследователи обнаружили Восточно-Африканский разлом в Эфиопии, который начался с относительно скромных размеров, но с течением времени вырос до впечатляющих 6400 километров.
Этот разлом представляет собой геологическое образование, которое, согласно прогнозам, в конечном итоге приведет к образованию нового океана, который разделит Африку на две части.
Ученые отмечают, что растяжение и истончение литосферы, вызванные активностью разлома, будут сопровождаться увеличением землетрясений и разрушений горных пород на континенте.
Недавнее исследование представляет новый взгляд на происхождение Восточно-Африканского разлома. Ученые из Технологического института Нью-Мексико обнаружили, что разлом не только тянется в направлении, перпендикулярном движению тектонических плит, но и параллельно ему. Это необычное явление объясняется воздействием Африканского суперплюма - горячего "течения" внутри Земли, сообщает Journal of Geophysical Research.
Африканский суперплюм, простирающийся с юго-запада на северо-восток Африки, воздействует на литосферу, вызывая дополнительную деформацию, которая проявляется параллельно разлому. Этот процесс также влияет на выравнивание горных пород под разломом.
Прогнозируется, что образование нового океана, который разделит Эфиопию на два континента, займет не менее миллиона лет.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.