Африка будет разделена океаном на две части: что такое Восточно-Африканский разлом?

Ученые назвали причину возникновения Восточно-Африканского разлома

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

В 2005 году исследователи обнаружили Восточно-Африканский разлом в Эфиопии, который начался с относительно скромных размеров, но с течением времени вырос до впечатляющих 6400 километров.

Фото: Openverse by BLM Oregon & Washington is licensed under CC BY 2.0

Этот разлом представляет собой геологическое образование, которое, согласно прогнозам, в конечном итоге приведет к образованию нового океана, который разделит Африку на две части.

Ученые отмечают, что растяжение и истончение литосферы, вызванные активностью разлома, будут сопровождаться увеличением землетрясений и разрушений горных пород на континенте.

Недавнее исследование представляет новый взгляд на происхождение Восточно-Африканского разлома. Ученые из Технологического института Нью-Мексико обнаружили, что разлом не только тянется в направлении, перпендикулярном движению тектонических плит, но и параллельно ему. Это необычное явление объясняется воздействием Африканского суперплюма - горячего "течения" внутри Земли, сообщает Journal of Geophysical Research.

Африканский суперплюм, простирающийся с юго-запада на северо-восток Африки, воздействует на литосферу, вызывая дополнительную деформацию, которая проявляется параллельно разлому. Этот процесс также влияет на выравнивание горных пород под разломом.

Прогнозируется, что образование нового океана, который разделит Эфиопию на два континента, займет не менее миллиона лет.