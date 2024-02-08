Как выглядит накрывшая Россию непогодой "Ольга": вид сверху

Роскосмос показал, как выглядит циклон "Ольга", принёсший непогоду в Центральную Россию. В среду госкорпорация выложила в телеграме его спутниковый снимок.
Мощный атмосферный вихрь образовался на юге Гренландии и движется в сторону Поволжья, поясняется в подписи к фото. К выходным он должен насыпать до четверти месячной нормы снега.
И действительно, 7 февраля столицу накрыл сильный снегопад. Однако, как уточнил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус, суточный рекорд осадков, зафиксированный в этот день в 1995 году, устоял.
Впрочем, ещё не вечер. На подходе вторичные фронты "Ольги". А зимой они могут принести осадков больше, чем основные, предупреждают метеорологи.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.