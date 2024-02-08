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Как выглядит накрывшая Россию непогодой "Ольга": вид сверху

Роскосмос показал, как выглядит засыпавший Москву снегом циклон "Ольга"

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Наука

Роскосмос показал, как выглядит циклон "Ольга", принёсший непогоду в Центральную Россию. В среду госкорпорация выложила в телеграме его спутниковый снимок.

Роскосмос показал, как выглядит засыпавший Москву снегом циклон "Ольга"
Фото: Администрация Богородского городского округа

Мощный атмосферный вихрь образовался на юге Гренландии и движется в сторону Поволжья, поясняется в подписи к фото. К выходным он должен насыпать до четверти месячной нормы снега.

И действительно, 7 февраля столицу накрыл сильный снегопад. Однако, как уточнил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус, суточный рекорд осадков, зафиксированный в этот день в 1995 году, устоял.

Впрочем, ещё не вечер. На подходе вторичные фронты "Ольги". А зимой они могут принести осадков больше, чем основные, предупреждают метеорологи.

Циклон
Циклон "Ольга", вид сверху
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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