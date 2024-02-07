Циклон "Ольга" возьмется за Урал: чего ждать местным жителям?

Синоптики предупредили о приближении циклона "Ольга" к Уралу

1:03 Your browser does not support the audio element. Наука

В регионе Югра наблюдается тревожная ситуация из-за приближения циклона "Ольга" к Уралу.

Фото: Openverse by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0

Местные синоптики сообщают о наличии нескольких циклонов в регионе, однако подтвердить наличие "Ольги" сложно из-за смешанных данных. Прогнозируется, что в ближайшие три дня регион будет подвержен влиянию циклона, который принесет тепло и смешанные осадки.

Циклон "Ольга" движется со скоростью 50 км/ч в центральную часть региона. Предполагается, что территории, попавшие в его путь, столкнутся с рекордными снегопадами и сильной метелью. Например, в Москве прогнозируется выпадение четверти от месячной нормы осадков, сообщает muksun.fm.

В настоящее время в регионе Югра сохраняется относительно теплая погода, но некоторые районы уже испытали мокрый снег, а на дорогах образуется гололед. Из-за этого в городах региона начинают закрывать катки, а водителей предупреждают о возможном закрытии автомобильных дорог из-за неблагоприятных погодных условий.