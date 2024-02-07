"Всемирный день человека": как мы распределяем свое время на протяжении суток

Ученые описали распределение времени среднестатистического жителя Земли

2:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное совместно международной командой ученых под руководством специалистов из Университета Макгилла в Канаде, собрало огромный объем данных по распределению времени между различными видами деятельности среди жителей Земли.

Фото: Wikipedia by Terminator216 is licensed under CC BY-SA 4.0

Анализируя информацию из 58 стран и охватывая 60% населения планеты, ученые представили концепцию "всемирного дня человека".

Результаты исследования показали, что в среднем люди тратят около 9,4 часов на заботу о своем физическом и психологическом здоровье, включая уход за собой и занятия, способствующие физической активности и развитию интеллекта. Значительная часть этого времени (около 6,5 часов) тратится на удовольствия и развлечения, такие как прогулки, телевизионные передачи, общение с друзьями, а также чтение и игры. Оставшиеся 2,9 часа включают в себя уход за собой и гигиенические процедуры.

Сон и отдых также играют важную роль в распределении времени. В среднем люди тратят около 9 часов на сон, причем это значение включает как активный сон, так и время, проведенное в постели без сна.

Что касается изменения окружающего мира, включая уборку, приготовление пищи и транспортные процессы, люди тратят на это около 3,4 часов в сутки. Это время включает в себя уход за жилищем (45 минут), инфраструктуру и строительство (15 минут), а также время на транспортировку и социальные процессы (2,1 часа), сообщает Phys.

Важно отметить, что время, отведенное на экономическую активность и работу, составляет лишь 2,6 часа в сутки, хотя среднее рабочее время в неделю составляет 41 час. Экономическая активность включает в себя сельское хозяйство, производство, торговлю, финансы, юриспруденцию и другие сферы.

Исследование также выявило, что различия в культуре и экономическом статусе не оказывают значительного влияния на общее распределение времени между различными видами деятельности. Однако в разных регионах мира могут наблюдаться незначительные различия в распределении времени на определенные виды активностей, такие как работа в сельском хозяйстве или приготовление пищи.