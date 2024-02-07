Наша Вселенная потихоньку испаряется: стоит ли беспокоиться?

Ученые обнаружили, что Вселенная медленно испаряется

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Университета Радбауда в Нидерландах провели анализ теории чёрных дыр Стивена Хокинга и пришли к выводу, что процесс их испарения может быть более общим и применимым не только к чёрным дырам, но и ко всей Вселенной. Это означает, что не только дыры испаряются со временем, но и другие объекты во Вселенной, такие как остатки звезд.

Фото: openverse by European Space Agency is licensed under CC BY

Феномен излучения Хокинга, описывающий процесс, при котором вблизи горизонта событий черной дыры создаются и аннигилируются пары частиц, был подвергнут новому анализу. Исследователи обнаружили, что эти пары частиц могут создаваться даже за пределами горизонта событий и не обязательно в его непосредственной близости, сообщает Physical Review Letters.

Новые расчеты показали, что гравитация и искривление пространства-времени играют ключевую роль в излучении, а не только горизонт событий, как предполагалось ранее. Это означает, что все крупные объекты во Вселенной, включая остатки звезд, медленно испаряются со временем.

Однако процесс этот крайне медленный. Даже для черной дыры массой как Солнце потребуется более чем 1064 лет, чтобы полностью испариться.